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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, ‘Demokrasi oylanacak’ dedi: Parti değil, birlikte yaşama meselesi

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘demokrasinin oylanacağını’ belirterek, “Bu iş parti meselesi değil, birlikte yaşama meselesi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Ankara’da düzenlediği il ve ilçe başkanları ortak toplantısında söz alan CHP lideri, nisan ayında yapılması öngörülen referandumda siyasi partilerin seçime girmeyeceğini hatırlatırken, birlikte yaşama vurgu yaptı: “Birlikte yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimiz, görüşlerimiz, partilerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir; ama bir memlekette huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. O nedenle bu referandumun çok ama çok önemli bir değeri vardır. O nedenle heyecanımızı akılla dengeleyeceğiz. Nerede, ne konuştuğumuzu, nasıl konuştuğumuzu çok iyi bileceğiz.”

Referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde tek adam rejimine geçileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Getirilen değişiklikler Türkiye’nin hayrına değil. O nedenle hayırlı, güzel bir sonuç bekliyorsak hayırlı bir iş yapmamız lazım. Bu işin sağı solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var. Biz özgürlüklerin, düşüncelerin sınırlandırılmasını istemiyoruz. Ortak aklın egemen kılınmasını, demokrasinin güçlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘Tarafsızlığını kaybedecek’

Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesmeyerek tarafsızlığını yitireceğini dile getiren CHP lideri şöyle devam etti: “Bir partinin genel başkanı olarak AYM’nin 15 üyesinin, 12’sini doğrudan kendisi atayacak. Yargının bağımsız, tarafsız olması lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı, hakim tayin ettikten sonra bu düzen olmaz. Bu düzen dikiş tutmaz, yanlış olur. Hakimin tarafsızlığına gölge düşmüş olur. Oradan adalet beklenir mi?” 

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