Kılıçdaroğlu referandum sonrasına baktı: ‘Evet’ çıkarsa istifa etmeyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda ‘Evet’ çıkması halinde istifa etmeyeceğini söyledi.

Star Tv’de Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, hükümetin anayasa değişikliğini anlatamadığını savunarak “Yaptıkları sadece halkı terörist ilan etmek” dedi.

Referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda istifa etmeyeceğini söyleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa, sonu belli olmayan bir maceraya sürüklenen Türkiye ile karşı karşıya kalırız. Akla ve mantığa uygun bir tek cevap istiyorum: Bu Anayasa değişikliği Türkiye’nin hangi sorununa çözüm olacak? Bu süreçte gerginlikten uzak durmak istiyoruz. Herkes çıkıp sadece Anayasa değişikliğinin ne getireceğini anlatmalı.”

‘Beni neden saraya davet ettin?’

Avrupa ülkelerinin ‘Evet’ oyu çıkmasını istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Biz yurt dışına gitseydik kampanya yürütmeyecektik. Biz hiçbir zaman yurt dışında miting yapmadık. Kendileri yasa çıkartıyorlar kendileri uymuyorlar. Bu olay Hollanda’da seçime gidenlerin de işine geliyor, referanduma giden AKP’nin de işine geliyor” diye konuştu.

Yaşananların ardından mağdur olanın ‘Türk milleti’ olduğunu söyleyen CHP lideri kendisi için “Kandil’le hareket ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Madem öyle neden beni 15 Temmuz’dan sonra saraya davet ettin? Benimle bir tartışma ortamı yaratmak istiyor.”