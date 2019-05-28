Kılıçdaroğlu: Rabia Naz’ın ölümünde Ankara’da bir güç adaleti tıkamaya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın davasıyla ilgili, “Yargının görevi Ankara’dan gelen telefonlarla olayları kapatmak değil, adaleti teslim etmektir” dedi.

Rabia Naz ve babası…

16 metre yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz ile ilgili Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, ‘bedensel travma’ sonucu gerçekleştiği belirtilmişti. Aile de olayın intihar olmadığını, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını, faillerin de siyasi ilişkileri nedeniyle korunduğunu öne sürmüştü.

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Canikli’den babaya hakaret davası

Son olarak, aile tarafından davada failleri koruduğu öne sürülen AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan hakkında kendisine sosyal medyadan yaptığı suçlamalar nedeniyle ‘hakaret’ ve ‘iftira’ davası açmıştı.

‘Olay kapatılmak isteniyor‘

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Rabia Naz 11 yaşında, hayat dolu bir kız. Öldürülmeden önce dondurmacıya gidiyor annesinin çalıştığı eczaneye gidiyor. Haber geliyor bir ayak tamamen kırık, deri tutuyor. Hastaneye kaldırılıyor, ne oldu intihar etti. Baba benim kızım niye intihar etsin diyor ve baba araştırıyor. Olayın doblo marka siyah bir aracın çarpması ile olduğu öne sürülüyor, oradan alınıyor metruk bir eve götürülüyor sonra sırtüstü bir yere bırakılıyor. Savcı yasak getiriyor. Gazeteci Metin Cihan araştırmaya başlıyor. Ambulansta video kaydı vardı polis sildirdi diyor ambulans şoförü. Nerede intihar etti. polisler olay yerinde inceleme yapalım diyorlar. 70 kilo ağırlığında iki çuvalı atıyorlar, çuval önce terasa sonra sokağa düşüyor. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen olay kapatılmak isteniyor.

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Ankara’da bir güç adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Polisler, savcı olayları kapatmak istiyor. Buradan bütün yargı camiasına sesleniyorum: Sizin göreviniz delilleri karartmak değil delilleri ortaya çıkarmak. Bir çocuğun göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir, bunu yapanları adalete teslim etmektir. Rabia Naz’ın ne günahı vardı? Yargının görevi de Ankara’dan gelen telefonlarla olayları kapatmak değil, adaleti teslim etmektir. Sonra babaya akli dengesi yerinde değildir dediler. İnsaf…”