Kılıçdaroğlu, PM’den 25 kişinin ‘üstünü çizdi’

CHP genel başkanlığına bir kez daha seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut Parti Meclisi (PM) listesinden 25 kişiyi yeni PM aday listesine almadı.

Fotoğraf: AA

CHP’nin 37’nci olağan kurultayında dün tek aday olarak girdiği seçimi Kılıçdaroğlu kazanırken, bugün de PM, Kültür ve Bilim Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri için oylama yapılacak.

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ANKA’nın haberine göre, 60 kişilik PM için çarşaf listeden 222 aday, 15 kişilik YDK için 50 kişi aday oldu. Kılıçdaroğlu, PM’ye 80, YDK’ya 15, Kültür ve Bilim Platformu’na 12 kişiyi aday gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde merkez yönetim kurulundaki (MYK) isimlerin tümü yer aldı.

PM’deki 25 kişi ise Kılıçdaroğlu’nun yeni listesine yer almadı. O isimler şöyle: Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi şöyle:

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PM: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı,Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.

Kültür ve Bilim Platformu: Lale Karabayık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Dr. Aylin Yaman, Prof. Örsan Kunter Öymen, Prof. Hüseyin Tarık Şengül, Onur Akın, Baran Seyhan.

YDK: Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar.

İlk kez PM’ye başörtülü aday

27 yaşındaki avukat Sevgi Kılıç da Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıç’ın PM aday listesinde olmasını şöyle değerlendirdi: “31 Mart seçimlerinde meclis üyesi adayı olmuş ve iyi bir çalışma yürütmüştür. Kendisi Beykoz Çavuşbaşı’nda oturmaktadır ve şu an CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev almaktadır. Kendisinin PM üyesi seçilmesi başörtülü olmasından dolayı değildir.