Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, amaç CHP’yi sokağa dökmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine saldırının amacının CHP’yi sokağa dökmek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.



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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinin çıkışında gazetecilere konuşan CHP lideri, saldırının planlı olduğunu söyledi.

“Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı” diyen Kılıçdaroğlu, güvenlik önlemini yetersiz olduğunu, sığındığı evin yakılabileceği korkusu yaşandığını dile getirdi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim, çıkmam gerekti. Amacın CHP’yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum. Eve emniyet genel müdürü geldi. ‘Kamuflajla çıkartalım’ dediler, kabul etmedim. ‘Nasıl geldiysem öyle çıkacağım’ dedim. (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay yerinde “Değerli arkadaşlar… Mesajınızı verdiniz” açıklaması) Akar’a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi, ne demek istedi… Sağduyulu davranmak lazım.”