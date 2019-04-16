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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu partililerden sakin kalmalarını istedi: ‘İmamoğlu göreve başlayacak’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının halen verilmemesi ve oyların tekrar tekrar sayılması kararları sonrası partililerden sakin kalmalarını istedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, parti yöneticileriyle yaptığı değerlendirmede Maltepe’de oyların yeniden sayımına yönelik alınan kararın partilileri tahrik etmek amacını taşıdığını belirten Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki parti yetkilileriyle irtibat kurduğu ve sürecin koordinasyonunu sağladığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun hem kurmaylarından hem de partililerden “sakin” kalmalarını ve inançlarını korumalarını istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun süreç uzatılsa da görevine başlayacağını vurguladığı öğrenildi.

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