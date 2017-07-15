Kılıçdaroğlu ‘partiler üstü’ isim istiyor: 2019’da aday olmayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel’a konuşan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’ne katılımın bir milyou aşkın olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna “Vatandaşların büyük çoğunluğunun Türkiye’deki gelişmelerden, hükümet baskısı ve sosyal adaletsizlikten rahatsızlığını biliyordum. Daha nisan ayındaki anayasa referandumunda bu kendini gösterdi. Yaklaşık yüzde 50’si Erdoğan’a karşı oy verdi. Ama insanların adalete bu denli susadığını düşünmemiştim” diye yanıt verdi.

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‘Partiler üstü aday istiyorum’

Adalet Yürüyüşü’nün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkenin sadece yarısı için konuştuğunu gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019’da aday olup olmayacağı konusunu da “Ne yapacağına Abdullah Gül’ün kendisinin karar vermesi gerekir. Ama ben şimdiden, seçimlere iki yıl önceden bir isim verme hatasına kesinlikle düşmem” diye değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin ‘kesinlikle’ aday olmayacağını kaydederek, “Ben partiler üstü bir aday istiyorum” diye konuştu.

‘Kimse bilmiyor’

CHP liderinin “15 Temmuz 2016’da gerçekten ne oldu?” sorusuna yanıtı ise şöyle: “Bunu kimse bilmiyor. Darbe gerçekti. Bu hain darbeden Gülen’in sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Biz hükümeti bu cemaatin tehlikeleri üzerine devamlı uyardık. Ama Erdoğan bizi dinlemek istemedi. Gülen’le müttefiktiler. Türkiye’yi aralarında paylaştılar. AKP’li politikacılar Gülen’i yıllarca ziyaret ettiler. İkisi arasındaki savaş, 15 Temmuz’da 300 insanın hayatına mal oldu. Türk istihbaratı 15 Temmuz günü öğleden sonra olası bir darbe ihbarı aldı. Ama Erdoğan akşam eniştesinden öğrendiğini iddia ediyor. Biz, hükümetin yararlanmak için darbe girişimini belirli bir noktaya kadar bıraktığına inanıyoruz.”