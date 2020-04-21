Kılıçdaroğlu: Paralel yapıyla bedava ekmek dağıtmanın ne benzerliği var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerine corona virüsü nedeniyle yaptığı bazı uygulamalarının ‘paralel yapı’ya benzetilmesine sert çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’a konuşan Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a yanıt verdi.

Reklam

CHP lideri, bir zamanlar paralel yapı olduğunu belirterek, “Devletin bütün kılcal damarlarına sızan ve hükümetin ne istediyse verdiği bu yapı ile halka bedava ekmek dağıtmanın, sahra hastanesi açmanın ne tür bir benzerliği var Allah aşkına” ifadelerini kullandı.

Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor pic.twitter.com/oSWKJyDWX0 — Mahir Ünal (@mahirunal) April 19, 2020

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin ekmek, gıda kolisi dağıtarak ya da sahra hastanesi açarak hangi kılcal damarlara sızmış olabileceğini sordu.

Reklam

CHP lideri, “Paralel yapıyı en iyi bilen, bizzat o yapının mensupları ile onlara ne istedilerse veren AKP hükümetleridir. Biz o işin erbabı değiliz” diye konuştu.

‘Özel bankalara siyasi görev verilemez‘

CHP lideri, istenilen miktarda kredi vermediği gerekçesiyle gündemde olan özel bankalara ilişkin “Özel bankalara siyasi görev verilemez” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bankalar güven kuruluşlarıdır ve uluslararası belirlenmiş kurallara tabidirler. Hükümet kamu bankalarına yaptığı gibi özel bankalara da siyasi görev verirse yabancı yatırımcı kuralın, hukukun, güvenin olmadığı bir ülkeye nasıl gelecek? Bankalar uluslararası sisteme entegre kurumlardır. Bu bankaların uluslararası denetim kriterleri söz konusudur ve güven esasına dayalı bir sisteme tabidirler. Böyle dayatmalarda bulunursanız bu güven ortamı ortadan kalkar. Bu durumda zaten hukukun ve kuralların günü birlik keyfi şekilde değiştiği bir ülkede bankacılık sistemindeki kurallar ile güven ortamı da ortadan kalkarsa zaten gelmekte terüddüt eden yabancı sermaye gelmeyeceği gibi var olan sermaye de kaçar.”

’23 Nisan’da Meclis’teyim’

Kılıçdaroğlu, geçen haftaya kadar genel kurulu toplanan Meclis’in 23 Nisan nedeniyle sınırlı ve sadece bir törenle yetinmesinin ‘kendi tarihine de saygısızlık’ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: “23 Nisan töreni, Meclis’in tarihine yakışır şekilde olmalı ve tüm liderler de o gün o çatı altında bulunmalı. Ben o gün Meclis’te olacağım. Diğer liderler gelmezse de kendi bilecekleri iş.”

