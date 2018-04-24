Kılıçdaroğlu ‘özveriye hazır’: Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimi şu sözlerle niteledi: “24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. Kişisel kavga alanı değildir. Kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ seçimidir. CHP olarak, kişisel olarak hiçbir beklentim yoktur.”

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‘Her türlü özveride bulunmaya hazırız’

“Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, bütün siyasi partilerin liderlerine seslendiğini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Türkiye’nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Biz, üniversiteleri susturulan değil bilgi üreten bir Türkiye istiyoruz. Biz, vatandaşın korku içinde olduğu bir Türkiye değil, caddesinde, evinde barkında huzur içinde korkusuzca yaşamasını istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa biz orada olmak zorundayız. Biz önce 301’i aşacağız, sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız.”

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‘Sana o yolu kim açtı?’

Haziran ayında herkesin sandığa gitmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye geçen 15 vekile yönelik AKP kanadından gelen eleştirilere de yanıt verdi: “Kimse siyasi yasaklı olmasın diye mücadele ediyoruz. ‘Bana muhtar bile olamazsın dediler, cumhurbaşkanı oldum’ diyor, sana o yolu kim açtı? CHP açtı. Anayasa değişikliğini kim yaptı? CHP yaptı. Seni sevdiği için mi? Hayır, demokrasi için yaptı bunları. Yüzde 49.5 oy alan Ahmet Davutoğlu’nu çağırdılar. Dedi ki beyefendi, ‘Gel milyon Ali, affedersiniz Binali. Şu senin bakanlar kurulu listen. Şu da hükümet programın hadi sen başbakansın’. Davutoğlu’nu kapı önüne koydular. Hakkını kim savundu? Biz savunduk. Demokrasi için savunduk.”