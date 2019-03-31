CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya’daki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, “Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, aynı mahallede farklı bir okulda oyunu kullandıktan sonra yanına gelen ‘millet ittifakı‘ Ankara adayı Mansur Yavaş ile okuldan çıkışta bir araya geldi.

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Yavaş ile tokalaşıp basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir havada seçim geçiyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu ve Yavaş daha sonra okulun yanında bulunan taksi durağını ziyaret etti. Taksi şoförleriyle çay içen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yaklaşık 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldı.

