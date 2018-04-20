Kılıçdaroğlu olmazsa: CHP’li Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Adaylığını Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla ilan eden Yılmaz şöyle konuştu: “Önümüzde az zaman var. Muhalefetin stratejisi çok önemli. Ben de bu stratejide yer almak istiyorum. Çeşitli badireler atlatmış, Ardahanlı yoksul bir ailenin çocuğuyum. Diplomat oldum, daire başkanı oldum, başkonsolos, büyükelçi oldum. Milletime dönük zerre kadar kuşku içinde olmadım. Mesele millet, ülke meselesidir. Bir çıkış lazım, praganları söküp atmak gerekiyor. CHP’nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Bu bir komplodur bunu boşa çıkarmamız lazım. Elbette genel başkanımıza düşüncelerimi açtım. Aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Ama aday olmaması ve partimin de bu görevi bana tevdi etmesi halinde ben adayım.”