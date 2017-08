Kılıçdaroğlu: Oğan’ı gündemden düşürmek için bana karşı kampanya yürütüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisine verdiği söyleşide Türkiye’yi Almanya’ya şikayet ettiği iddialarının AKP’li Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz” sözlerini gündemden düşürmek için ortaya atıldığını söyledi.

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan, CNN Türk’te katıldığı programda, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” demiş, Oğan’ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Focus dergisine verdiği röportajda, Türkiye’de can ve mal güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Alman turistleri uyardığı öne sürülmüş, CHP Basın Birimi yaptığı yazılı açıklamada haber için dergiye tekzip gönderildiğini duyurmuştu.

‘OHAL’de can güvenliği olmadığını hep söyledim’

Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “(Focus dergisindeki söyleşi) Benim, ‘Türkiye’de Alman turistler için can ve mal güvenliği olmadığı’ dediğim şeklinde sunulmuştu. Böyle bir ifade söz konusu değil, olamaz da. Ancak ben Türkiye’de hukuk devletinin olmadığını, OHAL döneminde kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını sadece o dergiye söylemedim. Ben bunu TBMM’de dört genel başkanın olduğu oturumda da söyledim. Ben bunu her salı günü grup toplantısında da söyledim. Ben bunu iş adamlarının, sanayicilerin karşısında TOBB’da da söyledim. Başbakan Sayın Binali Yıldırım da vardı, sayın bakanlar da.”

“Söz konusu Alman medyası olunca inanmadığım şeyleri mi söylemeliydim?” diye soran Kılıçdaroğlu, amacın, Oğan’ın cumhuriyetle ilgili söylediklerini gündemden düşürmek olduğunu, bunun için kendisine karşı bel altı kampanya yürütüldüğünü ve OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını söylemeye devam edeceğini kaydetti.

‘Teknolojinin nasıl geliştiğinin farkında değiller’

Türkiye’yi yurt dışına şikayet ettiği iddiasını ‘tamamen saçma’ olarak niteleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Alman muhabir gelse ya da bir yabancı muhabir benim Meclis konuşmalarımı alsa yayınlasa ve hatta yabancı ajansların Türkiye büroları bahsettiğim konuşmaları dünyaya servis ettiğinde ben ülkemi dünyaya şikayet mi etmiş oluyorum? Teknolojinin nasıl değiştiğinin, geliştiğinin farkında değiller. Türkiye’de yaptığımız konuşmalar tüm dünyada, Afrika’da da Avrupa’da da Uzakdoğu’da da Amerika kıtasında da izleniyor. Ben Türkiye’de başka bir şey söylesem yurt dışına başka konuşsam önce kendime saygımı kaybederim; içeride başka dışarıda başka konuşamam.”

Neye inanıyorsa onu söyleyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, söz konusu röportajda ‘FETÖ’cülerin kesinlikle Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söylediğini de belirtti.

Oğan hakkındaki tartışmaları gündemden düşürmek için bu iddiaların ortaya atıldığını vurgulayan CHP lideri, “Ben buradan AK Parti Genel Başkanı’na soruyorum, Ayhan Oğan hakkında bir işlem yapacaklar mı? Ya Ayhan Oğan’la ilgili işlem yapsınlar ya da Oğan’ın arkasında dursunlar. İkinci bir sorum daha var. Atatürk ve rejim düşmanları neden AK Parti’nin içinden çıkıyor? diye sordu.