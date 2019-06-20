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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: O otele giden herkesin görüntüsü servis edilebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini basına servis eden The Marmara oteline tepki göstererek “O otele gidenlerin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir?” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

16 Haziran’da Küçükkaya’nın moderatörlüğünde yapılan İstanbul seçimi adayları AKP’li Binali Yıldırım ve İmamoğlu’nun katıldığı tartışma programından sonra, Küçükkaya’nın İmamoğlu ile The Marmara otelinde buluştukları ve programdan birkaç gün önceye ait olan görüntüler medyaya servis edilmişti. İktidar, Küçükkaya’nın yayında sorulan soruları önceden İmamoğlu’na verdiğini iddia etmiş, İmamoğlu ve Küçükkaya ise bu iddiaları yalanlamış ve kanalı Fox TV’nin oteli dava edeceğini söylemişti.

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan demokrasiyi katlediyor

Fox TV’de Küçükkaya’nın ‘Çalar Saat’ programına konuk olan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li aday ile ilgili “Ordu valimiz hakaret işini yargıya götürmesi halinde bu konuda yargının vereceği kararı ben bilemem ama yargının vereceği karar bu işin önünü kesebilir” sözlerine de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sana bu yetkiyi kim verdi? Efendim yargı bilmem ne olursa. Nasıl mahkeme bilecek o işi, talimat verecek. Bir şekilde hapse atılacak. Akıl var mantık var sen bir ülkeyi yönetiyorsun, sana bu insanlar oy vermiş. Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun.”

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