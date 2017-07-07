Kılıçdaroğlu, New York Times’a yazdı: ‘Adalet Yürüyüşü’ seçim değil zorunluluk

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 gündür sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’nü bu kez de ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a yazdı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

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Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, uluslarası basında da geniş yankı buluyor. Kılıçdaroğlu daha önce Guardian’a da yazmıştı.

‘Bedenlerimizle adalet çağrısı yapıyoruz’

CHP lideri ‘Türkiye’de adalet için uzun yürüyüş’ başlıklı yazısında Türkiye’deki otoriter yönetime karşı yürüdüklerini belirterek, “Adaleti sokakta mı arıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Bu bir seçim değil ki, zorunluluk. Eğer demokrasi ve hukukun üstünlüğü askıya alınıyorsa, eğer insanlar görüşlerini rahatça dile getiremiyorsa, eğer milletvekilleri mecliste olacakları yerde hapisteyse, eğer mahkemeler adalet dağıtmaktan acizse, biz de ayağa kalkıp sözlerimizle, bedenlerimizle adalet çağrısı yaparız” diye yazdı.

‘Hükümet verilen sözleri tutmadı’

Hükümetin darbe girişiminin ardından verdiği sözleri tutmadığını kaydeden, milletvekilleri ve gazetecilerin hapiste olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yüzden barış ve uyum içinde yaşamak isteyen tüm yurttaşlarımızı için yürüyoruz: inançlı olanlar ve olmayanlar için, Türkler ve Kürtler için, Aleviler ve Sünniler için. İnançların, etnik kökenlerin ve hayat tarzlarının ayrımcılık ve cezalandırma nedeni olmadığı bir Türkiye için yürüyoruz. Başların dik, zihinlerin korkusuz olduğu bir Türkiye için yürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşü ‘teröristler ve destekçilerinin yürüyüşü’ diye nitelediğini ve bunun son derece yanlış olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, yürüyüşte hapisteki gazetecilerin eşlerinin, darbe girişiminde hiçbir suçu bulunmadığı halde tutuklananların yakınlarının, saldırılarda hayatını kaybeden yurttaşların ailelerinin de bulunduğunu ifade etti.

‘OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz’

Yolda yurttaşların kendisini kornalarla veya alkışlarla desteklediğini belirten CHP lideri, taleplerini şöyle sıraladı: “OHAL’in kaldırılmasını, demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Bağımsız yargının yeniden tesis edilmesini, tutukluların hızlı ve adil bir biçimde yargılanmasını istiyoruz. İhraç edilen on binlerce devlet memuru için yasal mekanizma işletilmeli. Hiç kimse görüşleri, söylediklerini, yazdıkları ya da çizdikleri nedeniyle hapse atılmamalı. Hapisteki tüm gazeteciler ve akademisyenler hemen serbest bırakılmalı.”

Kılıçdaroğlu, yazısını şöyle sonlandırdı: “Bu uzun yürüyüşün her bir kilometresi umutlarımı yeşertti. Türk halkının demokrasiyi geri getireceğinden, adaletin ülkeme geri döneceğinden eminim.”