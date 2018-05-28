Kılıçdaroğlu net: İkinci tura kim kalırsa destekleyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kim kalırsa destekleyeceklerini söyledi.

NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in sıklıkla sarf ettiği, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi istediği çünkü kendisi kalması halinde kaybedeceğini bildiği’ne yönelik iddiası soruldu.

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Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: “Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.”

“Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani” diye sorulan CHP lideri “Elbette” yanıtını verdi.

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NTV’de Ahmed Arpat ve Seda Öğretir’in sorularını yanıtlıyorum, seçim gündemini değerlendiriyorum. https://t.co/FxLZABQo3K — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 28, 2018

HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak” dedi.