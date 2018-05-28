Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu net: İkinci tura kim kalırsa destekleyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kim kalırsa destekleyeceklerini söyledi.

NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in sıklıkla sarf ettiği, ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi istediği çünkü kendisi kalması halinde kaybedeceğini bildiği’ne yönelik iddiası soruldu.

Reklam

Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: “Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.”

“Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani” diye sorulan CHP lideri “Elbette” yanıtını verdi.

Reklam

HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak” dedi.

HDP’li Sancar’dan düzeltme: ‘İkinci turda İnce’yi destekleriz’ demedim

Akşener’in sorusu: Erdoğan ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?

Akşener net: İnce ikinci tura kalırsa ‘şartsız şurtsuz’ destekleyeceğiz

‘Akşener ikinci tura kalırsa’ sorusuna İnce: Yardımcısı yaparsa destek olurum

Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz


SON HABERLER

Fakıbaba ‘deli dana’yı takmadı: Dar gelirli almasın diye bahane ediyorlar, ben yiyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söyledi ve ekledi: “Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar.  Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...