Kılıçdaroğlu: Neredeyse elde kılıç kalkan birbirimizi öldüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı “Kutuplaştırıyorlar, ayrıştırıyorlar toplumu. Bu kutuplaşmaya neden olanların iyi sorgulanması lazım” diye eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara Eryaman’da şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Konuşmasında Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Kuvayı Milliye’nin ne anlama geldiğini herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve demokrasiden verilen tavizlerin gelecek açısından ciddi endişeler yarattığını dile getirdi.

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Dedeleri Çanakkale’de şehit olan Avustralyalıların her yıl Çanakkale’ye gelip dedelerini andıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ”Onlar mezarları başında dua ederler; ama o büyük Ata, o devrimci insan, o yurtsever, o bayrağını düşmanlara teslim etmeyen kahraman asker, yani Gazi Mustafa Kemal onlara, ‘Çanakkale’de ölen babalarınız, dedeleriniz bize emanettir. Onlar bizim emanetimizdir’ demiştir ve düşmanını bile onurlandırmıştır. Devleti yönetmek sıradan bir olay değildir. Bizim tüm bu gerçekleri bilmemiz gerekiyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta sadece bir yerel seçim yapılacağını ve belediye başkanlarının, muhtarların seçileceğini hatırlatarak, “Öyle bir seçim atmosferi yaratılıyor ki neredeyse elde kılıç kalkan birbirimizi öldüreceğiz” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Her vatandaşımın kendine sorması lazım, ‘Neden böyle bir siyasi ayrımcılık inşa edildi?’ diye. ‘Ekonomi iyi’ deseler ekonomi iyi değil, ‘İşsizlik yok’ deseler 8 milyona yaklaştı işsiz sayısı, ‘Çiftçinin durumu iyi’ deseler; ne diyecekler başka? Sözde Emevi camisinde 24 saatte namaz kılacaklardı, Suriye’ye gireceklerdi; ama 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’ye geldi. 3,5 milyon Suriyeli için harcanan para 35 milyar dolar. 35 milyar dolarla Türkiye’de işsizliği önlerdik, yeni Keban’lar, yeni Atatürk barajları yapardık, fabrikalar yapardık, binlerce insanın karnı doyardı. Kutuplaştırıyorlar, ayrıştırıyorlar toplumu. Bu kutuplaşmaya neden olanların iyi sorgulanması lazım.”