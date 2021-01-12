Kılıçdaroğlu: Neden, ‘Sözde’ dediğimi soruyor, sana ‘Cumhurbaşkanı’ demek hata

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini, milletin iradesine söz etmek için değil Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeminin gereklerini yerine getirmediği için söylediğini açıkladı.

Meclis başkanı ve savunma bakanı dahil tepki gösterenleri, ‘Bremen Mızıkacıları’ diye niteleyen CHP lideri, “Kalkmış, ‘Bana neden sözde cumhurbaşkanı dedin’ diye soruyor. Sana cumhurbaşkanı demek hata” dedi.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan CHP lideri, Türkiye’de medyanın sorunlarından bahsederken Erdoğan’ın, Sözcü gazetesiyle ilgili sarfettiği sözleri şu ifadelerle eleştirmişti: “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ‘Ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün.“

Bunun üzerine Erdoğan, kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açmış, dün akşam kabine toplantısında “Sözde genel başkan” diye hitap etmişti.

CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat efendim kendisine ‘Sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok bozulmuş Bremen Mızıkacıları gibi dün çıktılar hepsi saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Milleti açlığa mahkum eden sensin. O nedenle sana ‘Sözde cumhurbaşkanı’ diyorum. Demeye de devam edeceğim.

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‘Ben bir paralık açıyorum; değeri o kadar’

Bir de tazminat davası açmış. Neyse 1 milyon TL’lik açmış ben ona bir paralık açıyorum. Çünkü değeri o kadar. Tabii dolarla da açabilirdi. ‘Efendim milletin seçtiği cumhurbaşkanına nasıl sözde der‘. Seçim birini cumhurbaşkanı yapmaz. Cumurbaşkanı olmak için yemini okumalısınız. Biz milletvekili seçildik TBMM’de milletvekili oluruz. Yemini edeceksin, o yemine sadık kalacakasın. O zaman milletin cumhurbaşkanı olursun. Neden ‘Sözde’ diyorum? Türkiye’yi büyütmek için çalışmadığı için söylüyorum.

‘Taç giyen baş akıllanır’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Taç giyen baş akıllanır. Yoksa haşa milletin iradesine bir şey demek ne benim ne de partililerin işidir. Mllet iradesine her ortamda saygılı olduk.”

Yeminde cumhurbaşkanının Türk milletinin şan ve şerefini koruyacağına dair söz verildiğini anımsatan CHP lideri, rahibin ABD’ye iade edilmesi ve Süleyman Şah Türbesi’nde yaşananların da yer aldığı örnekleri dokuz maddede toplayarak Erdoğan’ın yeminin gereğini yapmadığını anlattı.

“Devletin şanını ve şerefini ayaklar altına aldı. Ne sözde kardeşim, sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her gelenin tokatladığı ülke haline getirdin daha ağırını söylemek istiyorum aslında” diyen CHP lideri, Erdoğan, ikinci bir dava açsa sevineceğini söyledi.

‘Hakime üzülüyorum’

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Hakimin önüne her şeyi koyacağım. Bu bahsettiğim dokuz maddeyi bazı medya kuruluşları yazamaz. Hakim için üzülüyorum. Ne yapacak bunları görünce? … Kalkmış, ‘Bana neden sözde dedin’ diyor. Sana cumhurbaşkanı demek hata. Sen AK Parti’nin genel başkanı değil misin. AK Parti’nin genel başkanısın. Son bir soru sormak istiyorum. Sayın Erdoğan namus ve şeref senin için ne anlama geliyor.”

‘İl başkanıyla uğraşacağına işsizlikle uğraş’

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri değerlendirirken “Orada teröristler var. Öğrenciler işin içinde değil. CHP’nin İstabul il başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır” diyen Erdoğan’a sert çıktı:

“Sen CHP İstanhul il başkanıyla uğraşacağına işsizlik sorunuyla uğraşsana. ‘Eyy Kılıçdaroğlu’ diyor. Benimle uğraşacağına çöpten ekmek toplayana çare bulmaya çalışsana. ‘Bay Kemal’ e güzel başına bir bay eklemişsin.. Kendi çocuklarının sorunu yok. Ceplerinde Türk parası taşımıyorlar zaten.”

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ‘vatandaşın içinde olduğu ekonomik darboğaz’ da vardı.

Çöpten yemek toplayan yurttaşın da elektrik düğmesine bastığında vergi ödediğini söyleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Tek bir fabrika kurmadın. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum ettin. Nerelere gitti paralar? Faiz lobilerine gitti. Sizin yatacak yeriniz yok.”

‘Soygun düzeni’

Yurt dışından biri 1 milyon doları Türkiye’ye getirip faize koyunca 130 bin dolar, 10 milyon dolar getirenin 1.3 milyon dolar kazandığını anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Alın teri bile dökmüyor. Soygun düzenini kim oluşturuyor? Bunlar oluşturuyor. Kaybeden kim? 83 milyon ama beşli çete hariç (ihaleleri alan müteahhitlerden bahsediyor) Dolar bazında garanti verilmiş.”