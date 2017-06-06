Kılıçdaroğlu: ‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu, son olarak AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın damadının ‘FETÖ’den tutuklanmasını hatırlatarak, “‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride. Söz veriyoruz, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaracağız.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Siz FETÖ’yü mü destekliyorsunuz” eleştirilerine yanıt verdi: “Bizim hayatımız Fethullah Gülen Cemaati ile mücadele ile geçmiştir. Her şeyi ama her şeyi yaptık. Şimdi, darbe ile ilgili kafamızda büyük sorular var.”

‘O.K.’nın ifadesi kamuoyundan niçin gizlendi?’

Meclis’te kurulan ‘Darbe komisyonu’nun “Ayrıntılar ortaya çıkmasın” diyerek çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, “Adil Öksüz olayını kapatıyorlardı, ilk biz dile getirdik. Adil Öksüz demek ki çok önemli bir adam. Nasıl oluyor da Adil Öksüz milli güvenliğimize zarar veriyor?” dedi.

Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar ettiği belirtilen pilot binbaşı O.K.’yı hatırlatan CHP lideri şöyle devam etti: “İfadeler alınıyor, MİT müsteşarı helikopterle kaçırılacakmış. Sonra O.K.’nın MİT’te askerlerin darbe yapacağı sözleri de ifadeden çıktı. Askerlerin darbe yapacağını anlatan O.K.’nın bu ifadesi kamuoyundan niçin gizlendi? Sonra O.K., MİT elemanı olarak istihdam edilmeye başladı. Bir daha kimse O.K.’nın ifadesine başvurmasın.”

“Ne MİT müsteşarı, ne genelkurmay başkanı, hiç kimse başbakana telefon açıp söylemiyor. Ben 249 şehidin canını kanını malını arıyorum” diyen Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ardından Bülent Arınç’ın damadının ‘FETÖ’den tutuklanmasını hatırlattı.

‘Söz veriyoruz’

CHP lideri sözlerini şöyle bitirdi: “FETÖ’cülerin baklavacılar ve pastacılar kolu, öğretim üyeleri, Kavurmacı’lar, fırıncılar vardı. Şimdi de FETÖ’nün damatlar kolu çıktı. ‘Ne istediniz de vermedik’ diyenler dışarıda, damatlar içeride. OHAL kararnameleri ile hak arayan insanlar içeride ama Türkiye’yi acımasız bir şekilde FETÖ’ye teslim edenler dışarıda. Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkıncaya kadar her türlü mücadeleyi yapmaya Türk milletine söz veriyoruz. Darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaracağız.”