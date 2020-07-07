Kılıçdaroğlu MÜSİAD’a sert çıktı: Sizin yediğiniz insan eti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da fabrikada patlama meydana geldiği gün yemek düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (MÜSİAD) “Sizin yediğiniz insan eti” diyerek seslendi.

Fotoğraf: AA

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada altı kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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MÜSİAD’ın Bursa şubesi tarafından Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta ise Hendek ilçesinde dernek üyelerinin katılımıyla bir yemek düzenlendiği görülmüş, facianın ardından düzenlenen etkinlik tepki çekmişti.

‘Kimden güç aldı?’

Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuyu gündem getiren CHP lideri, devletin fabrikaya çalışma raporu verdiğini ancak önlemlerin alınmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, fabrikada 11 yılda dört patlama meydana geldiğini anımsatarak, “Fakat bu fabrikanın sahibi nereden, kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor” ifadelerini kullandı.

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Yemek tepkisi

Fotoğraf: Twitter

CHP lideri, MÜSİAD’ı da şu sözlerle eleştirdi: “Patron gene patron. MÜSİAD’ın Sakarya temsilcisi, akşam bir yemek veriliyor, bir de sıkılmadan utanmadan ziyafeti paylaşıyorlar. Sizin yediğiniz yemek değil sizin yediğiniz insan eti.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın patlama sonrası ilk aradığı kişinin fabrika sahibi olduğunu, işçileri ya da yakınlarını arayarak başsağlığı dilemediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “‘Nasıl olsa Sakarya’da oyum çok yüksek, ben binerim sırtlarına’ diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa da orada çalışan işçilere biz sahip çıkacağız” diye konuştu.