Kılıçdaroğlu muhtarları ‘yatıştırdı’: HDP’yle bir olmadık ama zulüm karşısında susmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz hiçbir zaman, ‘HDP ile beraber bir parti olduk’ demedik zulmün karşısında, haksızlık karşısında susmayız” dedi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, Sinop Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi, soruları yanıtladı.

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Yine 128 milyar doları sordu

Türkiye’nin zengin kaynakları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Efendim, paramız yok. Para var efendim, niye paramız yok. Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolarla bütün köylerin altyapı dahil bütün sorunları çözülürdü. Nereye gitti bu para biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum. Araştırmak isteyen Merkez Bankası başkanı da görevden alındı.”

Bazı muhtarların ‘HDP konusunda rahatsızlıklarını’ dile getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Arkadaşlar, bizim bir ittifakımız vardı. Adı ‘millet ittifakı.’ Dört parti var burada. İYİ Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Bizim ittifakımız bu. Yerel yönetimlerde bir ittifak olmadı. Çünkü yerel yönetimlerde ittifak için özel bir düzenleme yapılmadı. HDP ayrı bir parti, biz ayrı bir partiyiz.

“Biz hiçbir zaman, ‘HDP ile beraber bir parti olduk’ demedik ama bizim bir özelliğimiz var. Tarihin bize yüklediği bir özellik bu. Biz zulmün karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susmayız.”

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Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Eğer sevgili peygamberimiz bunu söylemişse haksızlık karşısında susmayız. Bu, insanlığın bir gereğidir.”