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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu misilleme istedi: ABD’li bakanlara aynı yaptırım uygulansın

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD’ye misilleme yapılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

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AA’nın haberine göre, Kılıçdaroğlu yaptırım kararıyla ilgili şunları söyledi: “ABD’nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya’daki kişinin olduğunu biliyoruz. ABD ile ilişkilerin sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. Yanlışlık ‘Al papazı ver papazı’ girişiminden kaynaklanıyor. Mütekabiliyet kurallarına uygun olarak ABD’li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz.”

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