Kılıçdaroğlu: ‘Millet ittifakı’nda şehitler tepesi boş kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi iktidarlarında ‘şehitler tepesi’nin boş kalacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugünkü açıklamasında ülkeye, devlete ve vatanda sahip çıkılacağını belirterek “Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak” demişti.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıyı haber almasının ardından kurmaylarıyla “Ne yapabiliriz” diye konuştuklarını belirtti.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor… https://t.co/lQ314M8U06 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 29, 2020

Askerler toprağa verilmeden, Erdoğan’ın bugünkü konuşmasının kendisini derinden yaralandığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Daha cenazeler defnedilmeden bu nasıl konuşmadır, bu nasıl kahkahadır? Neyin nesidir, hangi amaçla yapıyor bunu? Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanan bir insanım. Acımız var.”

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‘Şehitler tepesi boş kalacak’

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum… ‘Millet ittifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize? Türkiye’nin başına bu belayı niye açtınız kardeşim ya! Bari millete bir başsağlığı dileyin… Bu Meclis niye var? Meclis toplansın. Erdoğan gelsin Meclis’e bir açıklama yapsın. Niye gelmiyor?”