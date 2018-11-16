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Kılıçdaroğlu, ‘Millet’ ekibini topluyor: Karamollaoğlu ile de görüşecek

CHP yerel seçimlere 24 Haziran genel seçimlerindeki ‘millet ittifakı’ benzeri bir işbirliğiyle girmek için harekete geçti.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimde ittifak gündemiyle önceki gün buluşmuştu. Kılıçdaroğlu SP’yi de işbirliği çatısı altına almayı gündemine aldı.

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Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu CHP listesinden milletvekili seçilen SP’li Cihangir İslam ile özel bir görüşme yaptı. Görüşmede CHP lideri, “16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonucun bir benzerini elde etmek için işbirliği oluşturmak ve bunun için görüşmek önemli. Bu çerçevede (SP Genel Başkanı) Temel beyi de (Karamollaoğlu) ziyaret etmek istiyorum” mesajını iletti. CHP liderinin önerisini önümüzdeki hafta Karamollaoğlu’na götürmesi bekleniyor.

İnce ile görüşecek

Kılıçdaroğlu’nun bir başka görüşmesi ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile olacak.

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İnce, Kılıçdaroğlu’ndan kendi adaylığına ilişkin olarak değil, sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulundu. Genel merkez de talebe olumlu yanıt verdi.

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