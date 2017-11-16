Kılıçdaroğlu ‘meydan okudu’: Gelin SGK’yı tartışalım

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AKP dönemindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açığından da sorumlu tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete çağrı yaptı: “Gelin SGK’yı tartışalım.”

Yedi yıl SSK genel müdürlüğü yapan Kılıçdaroğlu, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’lilerce sıklıkla kurumu batırmakla suçlanıyor.

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Geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu da kendi dönemlerindeki 21 milyar liralık açıktan CHP liderini sorumlu tutmuştu.

‘Dönemimi açıklamak mümkün’

Ankara’daki Türk Eczacıları Birliği 41’inci Olağan Büyük Kongresi’ne katılan Kılıçdaroğlu, genel müdürlüğü döneminde SSK’da büyük açıklar olduğunu, bunun çözülmesi için çok şey yaptıklarını ancak bunun büyük ölçüde gerçekleşmediğini söyledi.

Siyasete girince suçlandığını anımsatan CHP lideri “Benim dönemimdeki açığı açıklamak mümkün. Şimdi daha fazla prim ödüyorsunuz daha düşük emekli maaşı alıyorsunuz. Bunlara rağmen bu açık neden büyüyor?” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan çağrı

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim dönemimde açığın; 42 milyar lira olduğu söylendi sayın bakan tarafından. Sayın bakanın plan bütçe komisyonu üyemiz Bülent Kuşoğlu’yla görüşmesini öneririm. Bir bakan ağzından çıkan rakamı test etmeli. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakabiliriz. Bu hükümetin, hükümetlerin bütün dönemlerine bakıyorum; 292 milyar 804 milyon lira. Siyasetçi olarak şunu soruyorum; bu açık nereden kaynaklanıyor? Emekliye daha düşük aylık, prim ödeme gün sayısı arttı, emeklilik yaşı 34-43’ten 65’e çıktı. Bu açık nereden çıktı? Bunu sorma hakkına sahibim. 80 milyon vatandaşımız da sorma hakkına sahip. Bu açıklar neden kamuoyuna açıklanmıyor, gizleniyor? Her ay Hazine’den Sosyal Güvenlik Kurumu’na akan paralar neden her ay gösterilmiyor? Devlette saydamlık olması lazım. Hangi gerekçeyle göstermiyorsunuz? İddia ediyorum, AKP’nin genel başkanına, başbakana açık ve net; meydan okuyorum, eğer Sosyal Güvenlik’i tartışacaksanız, ben tek başıma siz ordunuzla gelin oturup tartışalım, kim Sosyal Güvenlik’i bu hale getirdi?”