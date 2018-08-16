Kılıçdaroğlu ‘mermili tehdit’in failini affetti: ÇYDD’ye bağış yaptı, dava açılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Vezneciler semtindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden polislerin cenazesinde ‘mermili tehdit’te bulunan İrfan Cengiz’i beş kız öğrencinin bir yıllık bursunu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlaması karşılığında affetti.
Fatih Camii’nde polisler Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu’nun cenaze namazı öncesi Kılıçdaroğlu’nun çelengi parçalanmış, ardından polislerden birinin dayısı İrfan Cengiz, CHP liderine mermi kovanı atmıştı.
Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre İstanbul başsavcılığının talimatı üzerine soruşturma yapan terörle mücadele ekipleri, şüpheliler arasında herhangi bir irtibat bulunmadığını, eylemin arkasında yasadışı örgütler ve oluşumların bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine savcılık olayın ‘basit tehdit’ kapsamında kaldığını belirterek dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.
Savcılık, taraflara uzlaşıp uzlaşmayacaklarını sordu. Kılıçdaroğlu, ‘Cengiz’in beş üniversite öğrencisinin bir yıllık burs ücretini ÇYDD’ye yatırılması halinde’ uzlaşmayı kabul edeceğini ve şikayetini geri çekeceğini bildirdi.
Cengiz, bu teklifi kabul ederek ÇYDD’nin hesabına 11 bin lira bağış yaptı. Böylece konuya ilişkin dava açılmayacak.
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