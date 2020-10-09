Kılıçdaroğlu: Menfaat deyip vaka sayılarını düşük gösteremezsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin tartışmalara değinerek “‘Türkiye’nin menfaati diye rakamları düşük gösteriyorum’ derseniz, bu Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürür. Devlet yalan söylemez” dedi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, KRT Televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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‘Devlet yalan söylemez’

Salgınında vaka ve hasta sayısı tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, gelinen noktada rakamların doğru açıklanmadığının ortaya çıktığını söyledi.

CHP lideri şöyle konuştu: “Hiç sayı açıklamasanız ben bunu anlarım. Açıklıyorsanız, doğruyu açıklayacaksınız. ‘Türkiye’nin menfaati diye rakamları düşük gösteriyorum’ derseniz, bu Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürür. Devlet yalan söylemez.” ifadelerini kullandı.

‘Ülkeyi seviyorsan, seçime götür’

Ülkenin yönetilmediğini savunan CHP lider, erken seçim çağrısında bulundu: “Bunu kime söylüyorum, bunu Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık‘ de Türkiye’yi seçime götür. O zaman Türkiye farklı bir sürecin içine girer. Sorumluluk sahibi insanlar gelir bu ülkeyi adam gibi yönetirler.”

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‘Trump derse yapar’

“Sayın Cumhurbaşkanı sizinle bir canlı tartışma davetini kabul etse ya da teklif etse ne dersiniz?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Çok memnun olurum da… İkisini de ben kabul ederim ister uzaktan, konuyu önce söyleyecek. ‘Şu konuda oturup konuşacağız’ diye. Zoom üzerinden de olabilir, bir stüdyoda da olabilir. Ama ben Trump kadar cesur olacağını sanmıyorum. Ama Trump, ‘Yapacaksın’ diye bir zorunluluk getirirse Erdoğan mecburen yapar.”