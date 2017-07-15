Kılıçdaroğlu, Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te gece düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılmayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin Meclis’in darbe girişimi sırasında bombalandığı saat olan 02.32’de düzenlenecek törene katılmayacağını duyurmuştu.

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Daha sonra açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katılım sağlanacağını söylemişti.

Gerekçe, konuşma programındaki değişiklik

Ancak bugün Meclis’te düzenlenen özel oturumun ardından Kılıçdaroğlu’nun törene katılmayacağı duyuruldu.

Bunun gerekçesi ise protokol konuşmalarının programdan çıkarılması. Törende sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapacak.

CHP’nin kararına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, “CHP’nin kendikararı. Günde beş kez karar değiştiriyorlar” diye konuştu.