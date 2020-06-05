Kılıçdaroğlu: Meclis vesayetten kurtulamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, “Haksız yere düşürüldü. Hukuka, anayasaya aykırı olarak düşürüldü” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Berberoğlu’yla beraber milletvekilliği düşürülen, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Twitter’da yayınladığı videoda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun saygın bir gazeteci ve siyasetçi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak, koşullar ne olursa olsun demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelene kadar mücadele edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye ‘hak, hukuk ve adalet’ gelinceye kadar mücadele edeceklerini belirterek, “Daha önce de söylemiştim, ‘Bu mücadelede bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler ödeyecek‘ diye. Enis Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir” ifadelerini kullandı.

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CHP lideri şöyle devam etti: “Anayasaya aykırı, Enis Berberoğlu Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Haksızlığı oraya götürdü. Adalet, hak, hukuk istiyordu. 83’üncü maddenin gereği yapılmadı. Adaletin olmadığı yerde hukuk, Anayasa olmuyor, TBMM vesayetten kurtulamıyor.

Benim bu millete bir sözüm var, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıksın bu memlekete hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye hazırız.”

Berberoğlu, MİT’e ait yardım TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, dosyayı ele alan Yargıtay cezayı onamış, ‘milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine’ kararı vererek, infazı durdurmuştu. 20 Ekim 2018’de tahliye edilen Berberoğlu’na ilişkin Yargıtay karar fezlekesi 28 Eylül 2019’da TBMM’ye ulaşmıştı.

Kılıçdaroğlu’Nun bahsettiği Anayasa’nın ‘yasama dokunulmazlığı’nı düzenleyen 83. maddesinde ‘tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı olduğu’ belirtiliyor.