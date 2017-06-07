Kılıçdaroğlu, Meclis başkanının davetini geri çevirdi

Hükümet Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın Meclis gündeminde öne çekilip bugün ele alınmasını önerdi. Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün de katılmıştı. Türkiye ise şu zamana kadar taraflara diyalog […]