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Kılıçdaroğlu, Meclis başkanının davetini geri çevirdi


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis başkanının içtüzüğü değiştirmek üzere yaptığı daveti reddetti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın içtüzük değişikliği için yarın liderlerle yapacağı toplantıda partiler arasında bir uzlaşma komisyonunu gündeme getireceği, uzlaşma sağlanamazsa AKP’nin kendi önerisini gündeme getirmeyi planladığı öne sürülmüştü.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Meclis başkanının içtüzük çağrısı MYK’da görüşüldü. Genel başkanımız, içtüzük çerçevesinde yapılacak bu toplantıya katılmayacak” dedi.

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