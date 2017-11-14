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Kılıçdaroğlu, Meclis başkanından tutuklu vekiller için inisiyatif almasını istedi

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Meclis Başkanı İsmail Kahraman’la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteciler ve vekilleri gündeme getirdi.

HDP’liler tutuklu vekilleri gündemine alması için AYM önünde. (Fotoğraf: DHA)

Kahraman, CHP liderini Meclis’teki makamında ziyaret etti. Basına kapalı görüşme 55 dakika sürdü.

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Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun Kahraman’a ilettikleri arasında tutuklu vekiller ve gazeteciler de vardı.

Vekillerin tutuklanmasının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına aykırı olduğunu aktaran CHP lideri, Kahraman’ın bu konudaki tavrını eleştirerek rahatsızlığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Kahraman’a Meclis başkanı olarak bir an önce tutuklu milletvekilleriyle ilgili inisiyatif alması ve bu konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğünün de önemine vurgu yaparak, Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi davalarını hatırlattı.

Halihazırda HDP’nin dokuz, CHP’nin de bir vekili tutuklu.

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