Kılıçdaroğlu: MEB kampanya başlatmayacaksa CHP’li belediyeler talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) seslendi: “‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyası başlatılmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir.”

Fotoğraf: AA

‘Corona’ nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları bugün düzenlediği toplantıda değerlendiren Kılıçdaroğlu, MEB’e önerilerini sıraladı. CHP’li belediyelerin bu konudaki çalışmalarının engellenmemesini istedi.

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‘Eğitimden bihaber beş kişi’

AKP’nin iktidarda olduğu 18 yılda eğitim sisteminin felç edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bakandan bakana eğitim politikaları değişti. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluştu. Eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba, hangi partiden olursa olsun memnun değil.”

Eğitim sistemini temelden sarsan örneğin 4+4+4 uygulaması olduğunu belirten CHP lideri, şöyle devam etti: “4+4+4 sistemi getirilirken Milli Eğitim şuralarında bu konuşuldu mu? Hayır. Kalkınma planlarında böyle bir hedef var mıydı? Hayır. Bakanlıkta görüşüldü mü? Hayır. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü? Hayır. Bir kanun teklifi verildi, dört AK Parti milletvekili imzaladı, hiçbirisi eğitimci değildi. Eğitimden bihaber olan beş kişi eğitim politikasını belirledi.”

‘Özel okula gönderiyorlar’

Kılıçdaroğlu, durumu iyi olanların çocuklarını özel okullara gönderdiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Eğitimde olağanüstü bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı. Bugün devlet okullarında zorunlu örgün eğitim kapsamında devletin 54 bin 715 okulu bulunmakta. Ayrıca, özel okul sayıları da 13 bin 870. Zorunlu eğitim kapsamında toplam sınıf sayısı 588 bin 10. Derslik başına devlet okullarında 25.8 öğrenci düşmekte. Özel okullarda ise 139 bin 337 derslik var, derslik başına öğrenci sayısı 10.6. Devlet okullarında 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunmakta. Özel okullarda sayı ise 1 milyon 468 bin 198. Devlet okullarındaki öğretmen sayısı 942 bin 935. 101 bin 730’u sözleşmeli. Özel okullarda 174 bin 750 öğretmen görev yapmakta.”

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‘Evinde televizyon yok’

Zorunlu örgün eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’yi çok farklı bir şekilde iktidarın halkımıza lanse ettiğini gayet iyi biliyorum. Rakamlar yalan söylemez. Ayrıca devlet okullarına giden öğrencilerden 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon yok ve biz EBA dediğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Televizyonu olmayan öğrenci nasıl eğitim alacak. Ayrıca, pandemi koşullarına uygun eğitim için en az 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var. Pandemi koşullarına uygun eğitim için 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var.”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli kaynak sağlanarak derslik ihtiyacını gidermelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li belediye başkanları kendi bölgelerinde yapmaya taliptir. İSMEK ve BELMEK binalarını MEB’e tahsis etmeye hazırlar. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan 92 bin öğretmenin ataması zaman geçirilmeden süratle yapılmalıdır. MEB ‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyasını başlatmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir.”