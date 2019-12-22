Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş yasalara göre davrandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li üç belediye meclis üyesi hakkındaki ‘rüşvet‘ iddialarına ilişkin “Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Aygün, Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüş, İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın okul yapımı için istendiğini söylemişti.

Reklam

‘İktidar olduğumuzda Kanal İstanbul’a para vermeyeceğiz’

Kanal İstanbul projesine de değinen Kılıçdaroğlu, “Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp ‘ben Kanal İstanbul’u yapacağım. Buradan garantiler de aldım’ demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘Libya’ya asker gönderilmesine karşıyız’

Libya’ya asker gönderilmesine karşı olduklarını belirten CHP lideri şunları söyledi: “Oradaki iç savaşa Türkiye’nin taraf olması doğru değil. Türkiye’nin yapması gereken diplomatik yollarla Libya’daki iç savaşı sonlandırmak için çaba harcamasıdır.”