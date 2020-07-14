Kılıçdaroğlu, ‘Man Adası’ davasında yeniden tazminata mahkum edildi

Yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında İstinaf mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan ve ailesine üç ayrı davada toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Reklam

Bugün İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Kılıç, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.

Duruşmanın sonunda mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 110 bin TL, Ahmet Burak Erdoğan’a 15 bin TL, Ziya İlgen’e 17 bin TL, Mustafa Erdoğan’a 25 bin TL, Osman Ketenci’ye 20 bin TL, Mustafa Gündoğan’a ise 10 bin TL olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ olarak bahsedilen Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında 15 milyon dolar gönderdiğini iddia etmiş, swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Reklam

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: “Yönettiği devlete vergi vermemek için dolarları Man Adası üzerinden dolandırdılar, beş kuruş vergi vermediler. MASAK, bankalar diyor ki, kayıtlar doğru. Bir belgesel yaptık bununla ilgili. Yayın yasağı getirildi. Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım.”