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Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi’nde: Berberoğlu’nun morali iyi, anılarını yazıyor

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanmasının ardından 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nü başlattığı İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutulduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Fotoğraf: DHA

Saat 10.50 sıralarında Maltepe Cezaevi’ne gelen Kılıçdaroğlu, 25 günlük yürüyüşün ardından ilk kez Berberoğlu’yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, cezaevinde yaklaşık iki saat kaldı.

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Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Milletvekilimiz Enis beyi ziyaret ettik. Morali yerinde anılarını yazıyor. Şu gerçeği yerinde görmek gerçekten acı verici. Adalet, saraylarda değil aslında. Üzerinde adalet sarayı yazılan binalarda bugünkü koşullarda üzülerek söyleyeyim adalet dağıtılmıyor. Adaletin mahkum edildiğini gördüm, adaletin hapse atıldığını gördüm. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan insanların, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralan açar. Enis bey bu örneklerden biridir.”

‘Tüm gazetecilere selamı var’

Berberoğlu’nun uzun yıllar gazetecilik yaptığını hatırlatan CHP lideri, “Uzun yıllar gazetecilik yaptı. Türkiye’nin en büyük gazetelerinden birinin yayın yönetmenliğini yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamı var. Morali yerinde. Az önce de ifade ettim anılarını yazıyor. Umarız adalet yerini bulur kısa süre içinde tahliye olur” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Alınan karar çok ağır bir karar. Hukukla bağdaşmayan bir karar, adaletle bağdaşmayan bir karar, toplum vicdanında derin yaralar açan bir karar. ‘Adalet ağır yürür, az yürür ama mutlaka hedefine varır’ diye bir ifade var. Biz de adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz.”

Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum olmuş, üst mahkemenin kararı beklenmeden apar topar tutuklanmıştı. Onun tutuklanmasının ertesi günü Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

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