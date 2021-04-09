Kılıçdaroğlu: LGBTİ+ niye aileyi bozsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “LGBTİ+ niye aile yapısını bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, kimliğine saygı duymak zorundayız” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Haber Global’de Koltuk programına katılan Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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CHP genel başkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var. Bursa’yı da alacağız.

*Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.

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*Bilim kurulunda ne oluyor? Bilim kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra bilim kurulu suçlanacak. Ben baştan bilim kurulunun bir sözcüsü olsun istedim ama yapmadılar.

*Meclis’in iradesi gasp edildi. Görüşülmüş ve reddedilmiş. Talimatla kanun hiçe sayılarak görüşmeler yapılıyor.

*Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinleyemeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hem fikiriz.

*(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘AYM kapatılsın’ çağrısı) Bahçeli, Yargıtay’ı da kapatır. Bir kişiyi suçlu ilan edip emniyet harekete geçiyor. Yeri geliyor gizlilik kararı alınıyor. Kişiyi suçlu ilan etmek siyasinin değil, hakim karar verir. Hukuk yoluyla çözülür.

*HDP’yi terör örgütü olarak siyaseten tanımlarsanız. 6 buçuk milyon insanı terör yandaşı olarak sınıflandırırsınız. Bu yanlış. Görüşler farklı olabilir. HDP ile diğer partilerle aramız nasılsa onlarla da aynı. Her görüşümüz bir değil.

*(Emekli amirellerin Montrö bildirisi) Gece yarısı kelimeler ilave edip internet sitesine veren kişi sağlıklı biri değil. O kişiyi bulsunlar. Tıpkı Boğaziçi’nde Kabe fotoğrafını yere atan kişi gibi. O da hala bulunamadı. Gündemi değiştirmek için yapıldı. Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar. Bunlar evinde zaten. Bu dosya Yargıtay’a gidince ne olacak?

*(İstanbul Sözleşmesi) Aile yapısına nasıl zarar veriyor bu sözleşme? Her evde tartışma oluyor, şiddet ayrı olay. Beni üzen taraf Türkiye Cumhuriyeti devletinin saygınlığına zarar gelmesi. Aklı başında olan hiçbir kadın bu sözleşmeye karşı çıkmaz.

*Kanal İstanbul’a o kadar para harcayacığına Harran Ovası’na yapsana. Söz vermişsin. Kanal İstanbul ne için? Rant için. Anadolu’nun içi boşaldı. Hakkari, Rize, Çankırı, Elazığ bizim değil mi? Buralarda 10 milyon işsiz var.