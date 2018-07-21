Kılıçdaroğlu kurultay isteyenlere ilk kez çıkıştı: Birileri koltuk derdinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay toplama faaliyetleriyle ilgili olarak, “Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil” dedi.

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için çalışma yürüten ekip, delege imza sayısının cuma akşamı itibariyle 604’e ulaştığını açıklamıştı. Kurultayın toplanabilmesi için önümüzdeki 10 gün içinde 30 imza daha toplanması yeterli olacak.

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Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra’yı Kadıköy’deki evinde ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

“Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Allah aşkına Türkiye’nin gündemi ne? Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye’nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye’nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz.”