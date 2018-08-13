Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını yorumladı: Talep MYK’da değişiklikti yerine getirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu delegelerin olağanüstü seçimli kurultay için 569 imza vermesine rağmen bu talebi reddetmesi konusunda “Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’daki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik” dedi.

CHP’de olağanüstü seçimli kurultay için talepte bulunan delegeleri genel merkez 622 olması gereken yeterli imza sayısı bulunamadığı gerekçesiyle reddetmişti. İmzaları toplayan çağrı heyeti sayıyı 630 olarak açıklarken genel merkez 569 olarak duyurmuştu. Bu sürecin ardından CHP’nin yönetim organı MYK’de değişikliğe gidilmişti.

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Konuyla ilgili Hürriyet’ten İpek Bozbey’e konuşan Kılıçdaroğlu “Sayın Kılıçdaroğlu, ‘CHP Genel Başkanlığı’nı bırakmıyorum, çünkü…’ diye başlayan cümleyi tamamlar mısınız lütfen?” sorusunu şöyle yanıtladı: “CHP Genel Başkanlığı’nı bırakmıyorum’, diye bir düşüncem asla olmadı. En baştan beri kurultay olsun diye imza veren hiçbir arkadaşıma “Neden bu imzayı verdin, neden kurultay istiyorsun” diye bir soru yöneltmedim ve bir eleştiride de bulunmadım. Sadece şunu söyledim: Tüzüğün öngördüğü gerekli imza toplanırsa kurultaya gidilir, kurultayda da demokratik bir yarış olur ve elbette delegelerimiz gereğini yapar. “

-Kılıçdaroğlu ‘Zaten 500’den fazla delege imza vermiş, yeterli değil miydi?” diye sorulması üzerine şöyle dedi: “Tabii ki bu sayıdaki delegemizin -ki tümü partimizin evlatlarıdır- verdikleri imzaları dikkate almamız gerekir. Partimize oy verenler gibi, partimizin en genç ve en yaşlı üyeleri gibi hepimiz ülkemizin daha güzel bir ülke olması için çaba harcıyoruz. Hayallerimizin hedefinde ülkemizin daha huzurlu, daha adaletli, daha özgür bir ülke olması var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın olağanüstü kurultay talepleri bir şekilde değerlendirilir. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Onun için bir hazırlık yapılacak. Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’daki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik.”