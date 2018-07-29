‘Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmalı’ diyen İnce: Örgüt karar vermiş, kurultay olacak

Muharrem İnce, “CHP’de yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır“ dedi.

İnce Halk TV’de CHP gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

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24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı.

Son olarak partideki muhalifler ellerindeki imzalı belge sayısının 628’e ulaştığını söylemişti. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. İmza sürecinde pazartesi son gün.

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’50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz’

Muharrem İnce imza süreciyle ilgili Anadolu’da 100 milletvekilinin gezerek, kurultay için imza veren delegelere imzalarını geri almaları için baskı yaptığını dile getirdi. Bununla ilgili elinde ses kayıtları ve mesajların olduğunu belirten İnce, “500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00’da noterlere çağırıyorum. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘Belediyelerin yarısı gidecek’

“Yerel seçimler var kurultay yapılmaz” diyenlere seslenen CHP’li siyasetçi, yerel seçimlere gidilirken CHP’nin belediyelerin yarısını kaybetme aşamasında olduğunu savunarak, “Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15’e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak” dedi.

‘CHP bu gidişle martta kamyon duvara çarpacak’

İnce’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek, bizim hedefimizi Türkiye’yi mi, yoksa CHP’yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy’ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni de kazanmak mı?

Herkes gözünü Çankaya’ya, Konak’a, Beşiktaş’a, Narlıdere’ye dikmiş.

Dokuz seçimdir aynı şeyi yapıp farklı sonuç alamayız.

Bu gidişle martta kamyon duvara çarpacak. Sekiz-dokuz ay zamanımız var. Bana ‘Yerel seçime kadar bekle, sonra CHP genel başkanı’ olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var.

İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz.

Koltuk derdinde değilim. Türkiye’nin, CHP’nin önündeki engelleri söylüyorum.

CHP yönetimi güvenoyunu kaybetmiştir. Ben 10 gündür hiçbir yerde konuşmadım. İmza nasıl geri çekilir? Hepsini takip edeceğiz. Çekildi nereye gitti, oraya bakacağız.

Özgür Özel milletvekili olduğu şehirde 18 delegenin 18’i imza vermiş. Ama Özgür Özel ‘Kurultaya gerek yok’ diyor.

Örgüt karar vermiş. Bu kurultay olacak, olmalı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk delegelerin bu kadar imza toplaması.

Türkiye’yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım.

Sayın genel başkanımız Yenikapı’ya, Saray’a gitmişti. Çelişen ben değilim.

İmza toplama sürecinde çok çirkin şeyler yaşanıyor. Hesap vermesi gerekenler hesap vermiyor. Parlamentoda ana muhalafet kalmadı artık. Yeni düzeni kavrayalım, kendimizi buna karşı şekillendirelim.

Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Beş yıl sonra bence aday olmayacak. O zaman koltuktan ayrılmalıdır. Ben genel başkan olursam cumhurbaşkanı adayı olacak mıyım? Aday adayı olacağım. Üyelerin önüne sandık koyacağız.“