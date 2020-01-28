Kılıçdaroğlu: Kırılan, fay hattı değil saray iktidarının ar damarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem sonrasında, “Bunca yıl toplanan vergiler nereye gitti” diye hesap soranların linç edildiğine değinerek, “Kırılan fay hattı değil saray iktidarının ar damarıdır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, 17 Ağustos Marmara depreminde 17 bin 380 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı: “Rahmetli Ecevit (dönemin başbakanı) yaraları sarmak için deprem vergileri öngören yasa çıkardı. Ek gelir, ek motorlu taşıtlar, özel iletişim vergisi gibi vergiler alındı. Deprem vergilerinin nerelere harcandığı başbakanlık sitesinde duyuruldu.”

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2004’te AKP’nin ek vergileri kaldırdığını deprem vergisinin sürdürülmesine karar verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 2004-2019 yılları arasında 65 milyar lira (dolarla 34 milyar dolar) toplandığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Malatya ve Elazığ’ın etkilendiği depremi yaşadık ve vatandaş haklı olarak şu soruyu sordu: ’17 yıldır iktidarsınız. Yıllardır deprem vergisi alıyorsunuz. Elazığ ve Malatya’daki tahribatı önlemek için ne yaptınız?’ Vay sen misin soran? Elazığ’a ne yaptın sen, Malatya’ya ne yaptın sen? ‘Biz vatandaştan toplanan her kuruş vergiyi görev biliyoruz’ desene. Bu milletten topladığın 34 milyar dolarlık deprem vergisini ne yaptın arkadaş. Yeni doğan çocuk da verdi, hepimiz verdik. “

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deprem sonrasında “Depremi durdurma şansımız yok” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Evet durdurma şansımız yok ama önlem alabiliriz. Bilime kulak verebiliriz. Toplanan paraların nereye gittiğini 82 milyonun sorma hakkı var” diye konuştu.

Japonya’da çok daha büyük depremlerde insan ölmemesini örnek gösteren CHP lideri, “Sen önlem almıyorsun sonra işi Allah’a havale ediyorsun. Allah insana akıl vermiş. O çürük binaların yapılmasına kim izin verdi” diyerek şöyle devam etti: “Eski milletvekilimiz Ali Özcan, 2016 yılında Elazığ’ın deprem bölgesinde olduğunu belirterek, araştırma önergesi verdi. Ne oldu? Reddedildi! 2019 yılı ekim ayında da depremle ilgili yine bir araştırma önergesi verildi. Bu önergede AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. Depremde ölenlerin bütün günahı onların boynunadır.”

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‘Devletin dini adalettir’

Ocak ayında öldürülen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu, şair ve yazar Onat Kutlar ve Agos gazetesinin yayın yönetmeni Hrant Dink’i andı ve “Devletin dini adalettir” diyerek bir kez daha adil bir toplumda yaşama isteğini dile getirdi.

CHP’nin siyaset anlayışının insanın mutluluğu üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bugün görülen Gezi davasına değinerek işadamı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin son bulacağını umut ettiğini belirterek, “Vicdanı olan herkes Osman Kavala‘ya haksızlık yapıldığını biliyor” dedi.

‘Etek boyuna karışıyorsun, aç mısın diye sor’

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanına atıfta bulunarak, “Etek boyuna karışırsın, kıyafetine karışırsın, ‘Üç çocuktan fazla doğur’ deyip karışırsın. Sen kimsin. Önce ‘Aç mısın’ diye sor” dedi.

“Doğduğunuz andan itibaren vergi ödüyorsunuz. Bebek bezinde bile vergi var” diyen CHP lideri siyasi iktidarın ödenen vergilerin hesabını vermesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası yolsuzluk endeksinde 13 basamak geri düşüyorsa bizden toplanan vergilerin hesabının verilmediğini kabul etmemiz lazım. Her vatandaş hesap sormalı. Benim verdiğim vergiyi benim vatandaşım için kullanacaksın.”

‘Gelecek hafta FETÖ’nün siyasi ayağını anlatacağım’

Umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sorunları birlikte aşacağız” dedi ve gelecek haftaki grup toplantısında ‘FETÖ’nün siyasi ayağını anlatacağının altını çizdi.