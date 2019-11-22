Kılıçdaroğlu: Keşke bizi mahkemeye verse de derdimizi orada anlatsak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının Katar-Türk ortaklı BMC’ye devrini bir kez daha eleştirdi. “Bu, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne ihanettir. Nokta” diyen CHP lideri, “Keşke bizi bu konuda da mahkemeye verse de derdimizi mahkemede anlatsak ama mahkemelerde onun elinde biliyorum” ifadelerini kullandı.

Partisinin İzmir’de düzenlenen belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun gündeminde yine, 20 milyar dolar değerindeki fabrikanın 25 yıllığında bir lira bile alınmadan Katar-Türk ortaklığındaki BMC’ye devri vardı. Ulusal güvenlik alanındaki birikimin Katar Ordusu’na devrini içine sindiremediğinin altını çizen CHP lideri, “Katar Ordusu’nun arkasında kimler var? Eminim Katar devleti de rahatsızdır” dedi.

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“Hem CHP’nin tarihi mirasını taşıyorsunuz hem de bulunduğunuz kente, ilçeye hizmet ediyorsunuz” diyerek yerel seçimlerde göreve başlayan belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, meclis toplantılarını canlı yayınlayarak ‘şeffaf’ yerel yönetim anlayışını benimsedikleri için de CHP’li başkanları övdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 100 binlerce kişinin görüşünü alarak proje yapmasını örnek veren CHP lideri, “Bu ‘ben yaptım oldu’ anlayışının bittiği anlamına gelir. Belediye başkanlarımız bu konuda yeni bir sayfa açtı” dedi.

İBB’nin israfı kesip 30 bin dar gelirli öğrenciye eğitim yardımı yapacağını da anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bu toplumsal barısı sağlamak açısından da önemli bir adm” ifadelerini kullandı.

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’17 yıldır cepleri için çalışıyorlar’

Ekonomideki kötü gidişata değinirken bin liranın altında aylık alanlar olduğunu söylediğinde kendisine “Yalancı” dendiğini anımsatan Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eylül ayı verilerini gösterdi ve şunları söyledi: “17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir avuç insan sadece cebi için çalıştı; vatandaş için çalışmadı… Yakınları, dünürleri, oğulları için çalıştılar fakir fukara için değil… Kendisini yakan, intihar eden insanlar var, toplu intiharlara tanık oluyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı sosyal yardımları da hayata geçiriyor. ‘Ne yapabiliriz de mutfaktaki yangına bir nebze su dökebiliriz’ diye düşünüyorlar. Halka doğruları söylemek zorundayız ne söylerlerse söylesinler hangi gazeteleri olursa olsun, güneş balçıkla sıvanmaz 800 binin üzerinde kişi bin liranın altında aylık alıyor.“