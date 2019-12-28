Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Kendisini kefenle karşılayanları Libya’ya göndersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya’ya asker gönderilmesine karşı çıkarken, Ankara’da son günlerin tartışmalı konusu Togo Kuleleri’nin arsalarına el konmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in aktardığına göre, CHP lideri muhabirlerle bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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Libya tezkeresi

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*(Libya’ya asker gönderme planı) Meclis’e getirilecek tezkereye destek vermeyeceğiz. Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Erlerimizin Arap çöllerinde şehit olmasının gerekçesi ne? Kendisini kefenle karşılayanları Libya’ya göndersin. Türkiye bölgede elbette güçlü olmak zorundadır. Ancak Türkiye iki tarafla da görüşmeli ve barışı sağlayan taraf olmalıdır.

*(“Atatürk de Libya’ya gitti” açıklaması) Libya zamanında Osmanlı toprağıydı. Osmanlı toprağını korumak için Osmanlı paşasından ne beklenir. O da gidecek oraya mücadele edecek .Sadece o değil ki İnönü de Osmanlı coğrafyasında savaştı. Ama şimdi Libya devletine ait.

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Togo Kuleleri

*Olayın özünde yatan aslında şu: Rantiyeciler, yargıyı kullanarak ve idareyi dolaylı olarak devre dışı bırakarak kendi rantlarını sağlıyorlar. Yargı rantlara hukuki kılıf hazırlıyor. Karar verilinceye kadar bitti. Bittikten sonra rantiyeye kazanılmış hakkı oldu. Haksızlığın, usulsüzlüğün, yolsuzluğun, kul hakkı yemenin kazanılmış hakkı mı olur? Hangi haktan bahsediyorsunuz

*Gazetelerde okudum, FETÖ’cü olanların bir kısmı yurtdışına kaçıyor, hisselerini devrediyorlar, birileri de alıyor. Normalde Bank Asya’nın önünden geçenleri hapse attığınıza göre Hazine bunlara niye el koymadı? El konulması lazım. Hisseyi sattığına göre ‘Gel kardeşim hangi gerekçeyle bu hisseyi aldın, üstelik 15 Temmuz’dan sonra’ demesi lazım.

Yeni parti ve ittifaklar

*Türkiye, demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar bağlamında ayrıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan, parlamenter demokrasiden yana olduklarını açıkladı. Bu bizi memnun ediyor. Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz. A veya B partisinin iktidarından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir rejimi ihya etmelidir. Demokrasiden yana olanların işbirliği yapmaları gerekir… Önce demokrasi üzerinde uzlaşacağız. Kişiler gelip geçicidir. Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’yle bir kez görüştüm, Ali Babacan’la hiç görüşmedim. eski Cumhubaşkanı Abdullah Gül’le sağlık sorunu nedeniyle telefonda görüştüm.

Asgari ücret

*Yaşanan krizin faturasını emekli, memur, işçi, esnaf ve çiftçinin ödedi. Saray, çevresi, devletten dolar basında ihale ve garanti alanlar. Paralarını Londra’ya götürüp lüks villalar alanlar. Bunlar da kazananları. Saray kazananların arkasında duruyor. Yoksullardan elde ettiği tasarrufu, ödemesi gereken parayı kısarak eksik ödeyerek kaynakları bir şekilde bu tarafa aktarmış oluyor.

TAV’a ödeme

*(Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV’a 389 milyon avroluk ‘tazminat’ ödemesi) Tümüyle devlet yönetimindeki sorumsuzluğu gösteriyor.

*Erdoğan ailesi ve yakın çevresi ele geçirdi büyük ölçüde. Tank Palet Fabrikası da bunlardan birisidir. (Fabrikanın kirası) Düşünün Erdoğan yalan söylüyor, Ethem Sancak doruyu söylüyor. Şu geldiğimiz hale bakın. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi toplumu aldatıp kandırıyor. Erdoğan da dönüp bana diyor ki; ‘Kılıçdaroğlu yalan söylüyor.’ Pes yani.

*Osman Kavala, Erdoğan’ın talebi üzerine hapis yatıyor.

*(Erdoğan’ın ABD’deki malvarlığının araştırılması konusunun gündeme getirilmemesi) Bu ilişki de ABD’de bazı çevreler tarafından güçlü bir şekilde analiz ediliyor. Trump’ın damadı da temiz değil. Berat da temiz değil.