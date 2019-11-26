Kılıçdaroğlu: Kendi silah fabrikasını başka ülkeye peşkeş çekene vatan haini denir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlılara devredilen tank palet fabrikası üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bu kez ‘vatana ihahet’le suçladı: “Kendi silah fabrikasını başka ülkeye peşkeş çekene her yerde vatan haini denir.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Man Adası davasını da kazandığını belirterek, “Man Adası’nı da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru. Millet öğrenmesin diye davaya sansür getirdi. Açtığın davaların hepsini kazanacağım” dedi.

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Türkiye’nin Londra’daki bir avuç tefeciye mahkum edildiğini söyleyen CHP lideri şöyle konuştu: “1 saniyede ödenen faiz 596 dolar. 1 dakikada 201 bin 735 lira. 35 bin 768 dolar. 1 saatte ödenen faiz 12 milyon 104 bin 40 lira, 2 milyon 146 bin 124 dolar. 1 günde 290 milyon 499 bin 365 lira, 55 milyon 506 bin 975 dolar. 1 ayda ise ödenen para 8 milyar 914 milyon, 1 milyar 545 milyon 209 bin 370 dolar. Fakir fukaranın parasının nereye harcandığını herkes görsün.”

‘İsterseniz Çin Seddi’ni getirin önümüze, yıkıp geçeriz’

Kılıçdaroğlu, CHP’ye kumpas kurulduğunu da söyleyerek, “İsterseniz Çin Seddi’ni getirin önümüze, yıkıp geçeceğiz. Arkamdan bir sürü laf ediyor. Konuşacaksan gel karşıma, dünya kadar kanalın var çıkarsın karşıma oturursun” dedi.

CHP’yi kuran kadroların ‘Kuva-yi Milliye’ olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Sen dünya kadar sorun varken gelip CHP’yle uğraşıyorsun. Bir tartışma olmuş parlamento genel kurulunda. Bizim grup başkanvekili ve AKP’li grup başkanvekili tartışıyor. Bunu diline dolamış. Herkes birbirinden özür diliyor, grup başkan vekilleri birbirlerinden özür diliyor, meclis başkanı teşekkür ediyor. Neymiş grup başkanvekili başörtülüymüş, oradan mağduriyet devşiriyor. Bitti o dönem bitti. Biz her yaşam tarzına saygılıyız. O kadını aklı mı temsil ediyor başörtüsü mü?”

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‘Abbas yolcu artık, gidecek’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunlarının CHP iktidarında çözüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, emeklilik sistemi için İskandinavya’yı örnek gösteren Erdoğan için şunları söyledi: “İskandinav ülkelerinde kişi başı gelir 70 bin dolar, beyefendinin haberi bile yok. EYT’li diyor ki benim de iş, gelir sahibi olmam lazım. Seçimi kaybetsem de bunu yapmam diyor Erdoğan. Hiç meraklanma Erdoğan gözlerinden öperim, zaten kaybedeceksin. Daha önce kaybetme kelimesini ağzına bile almazdı, ama Abbas yolcu artık gidecek, gidecek.”

CHP lideri emeklilik sistemini eleştirirken şu ifadeleri kullandı: “Yaptıkları reforma göre, ne kadar çok çalışıp ne kadar fazla prim öderseniz o kadar az emekli maaşı alıyorsunuz, reforma bakın. Ben bu sorunu çözeceğim.”

‘2002 yılında 17 çeyrek altın alabilen öğretmen bugün 8 çeyrek altın alabiliyor’

Eğitim sisteminin bozulduğu an toplumun geriye gideceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Öğretmen ‘ay başını nasıl getireceğim’ diye düşünmemeli. Almanya’da öğretmenlerin aldığı maaşın yüzde 35’ini biz kendi öğretmenimize veriyoruz. Hollanda’dan yüzde 39, Meksika’dan yüzde 46 daha az” dedi.

CHP lideri, öğretmenlerin aylık maaşlarının satın alma gücünü AKP’nin iktidara geldiği yılla karşılaştırdı:, “2002 yılında 17 çeyrek altın alabilen öğretmen bugün 8 çeyrek altın alabiliyor. Kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler ve ücretli öğretmenler var. En garibanı ücretli öğretmenler. Saatlik parası 16 lira. Maaşı açlık sınırının altında. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bin.”

CHP iktidar olduğunda eğitimle ilgili 11 made uygulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu şu maddeleri saydı:

1- Öğretmenler için ayrı bir meslek kanunu çıkaracağız.

2- 3600 ek göstergeyi vereceğiz.

3- Her 24 Kasım’da birer aylık ikramiye.

4- Sözleşmeli Öğretmen, ücretli öğretmen hepsi bitecek; hepsi eşitlenecek.

5- Okullardaki öğretmen açıkları bitecek.

6- Taşımalı eğitime son veriyoruz. Nerede çocuk varsa orada öğretmen olacak. Öğretmen Türkiye’ye ne kadar dağılırsa aydınlanma da o kadar çok olur.

7- Öğretmenlerin hiçbiri yoksulluk sınırının altında aylık almayacak.

8- KHK ile atılan öğretmenler derhal işbaşı yapacak.

9- Vatandaşın vergisinin özel okullara verilmesi uygulamasını kaldırıyoruz. Paranın tamamı devlet okullarına gidecek.

10- Her yaş grubu kendi sınıfında ders görecek.

11- Okul-Aile birliklerine yasal statü kazandıracağız.

‘İşsizliğin ne olduğunu biliyor mu acaba?’

Erdoğan’a “İşsizliğin ne olduğunu acaba saraydakiler biliyorlar mı acaba?” diye seslenen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İşsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu acaba biliyorlar mı? İşsizliğin sorumlusu da işsizler olmuş. Bunlar bu mantıkla ülkeyi yönetiyor akıl alır gibi değil. Her işsize sesleniyorum bir dahaki seçimlerde bu Saray’dakilere oy verirsen iki elim yakandadır. Saraydakilerin keyfi yerinde hepsinin cebi dolar dolu.”

CHP lideri, 2002 yılında 294 kg kişi başına buğday üretimi yapılırken, 2019’da bu sayının 254 kilo olduğunu belirtti: “Erdoğan’ın bunlardan haberi yok paralel devlet kurmuş yukarda. Bana diyor ki buğdayı tanımaz, ben tanırım da; sen badem unu kullanıyorsun halkına o kadar uzaksın ki tarlada ayakkabın kirlenmesin diye galoş giyiyorsun. Çiftçinin haline git bir bak bakalım. Tarlasına galoşla giriyor evine tankla girer herhalde.”

Katarlılara devredilen Tank Palet fabrikasını unutmayacaklarını, her zaman bundan bahsedeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Tank Palet’i de götürdü BMC’ye verdi. Dini imanı para olanlar topluma hizmet edemezler. Kim bu Talip Öztürk. Sen onu niçin önerdin? Neden ortak ettin? Nasıl bu işe monte ediliyor. Kimin yakını bu adam? Kimin parasını kime veriyorsun?” dedi.