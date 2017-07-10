Kılıçdaroğlu karayoluyla dönüyor: Görmek, düşünmek ve teşekkür etmek istiyorum

Maltepe’deki Adalet Mitingi’yle 25 günlük yürüyüşünü sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönerken karayolunu tercih edecek.
Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ilk günlerinde dönüş yolunda karayolunu kullanmak istediğini söylemişti.
NTV’nin edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek ve bize evsahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.
CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü’nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.