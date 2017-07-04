Kılıçdaroğlu kararlı: Yürüyüşün sonunda Türkiye’de çok şey değişecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 20’inci gününe girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşte son 100 kilometreye girildi.

Hürriyet yazarı Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, ‘kararlı’ olduğunu söyledi: “Türkiye’de yaşadığımız olaylar bu yürüyüşe ortam hazırladı. Gerçekten kararlıyım. Bir davaya inanıyorsanız sizin ruhunuz, manevi ikliminiz buna hazır hale geliyor ve önünüzde hiçbir engel olmadığını görüyorsunuz.”

“Bu yürüyüşün sonucu ne olacak” sorusunu “Türkiye’de çok şey değişecek, değişmeli” diyerek yanıtlayan CHP lideri, adalet duygusunun toplumun tüm kesimlerine sirayet ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bütün dünyada Türkiye’de adaletin olmadığı yönündeki kanı pekişti, hükümetin kendisini sorgulaması lazım. Bu insanlar sıcakta, soğukta, yağmurda, çamurda, siste niye yürüyorlar. Bizi eleştireceklerine oturup düşünmeleri lazım. Şu anda iktidar kanadının bir kesimi bu tartışmaları kendi iç dünyasında yapıyor.”

Türkiye’nin 20 Temmuz’dan sonra ‘parti devleti’ne dönüştüğünü savunan CHP lideri, iktidara yürüyüşü ‘dikkatle izlemesi ve taleplere kulak kabartması’ çağrısı yaptı.