Kılıçdaroğlu: İşte bu parti devletidir, insan utanır biraz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’ koordinasyon toplantısına AKP sözcüsü ve grup başkan vekillerinin katılmasını eleştirerek, “İşte bu parti devletidir. Tabii yaptığı işin yanlış olduğunu onlar da biliyor. Cumhurbaşkanlığı sitesine koyuyorlar ama bazı isimleri yazmıyorlar. İnsan utanır biraz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikada yanlışlar yaptığını belirterek, “Suudi kralı ölünce ülkemizde yas ilan ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü, katiller ellerini kollarını sallayarak gitti. Aynı Suudi Arabistan Arap Biriği’ni toplayıp bizi kınıyor” diye konuştu.

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‘Suriye’ye silah gönderdiler’

Kılıçdaroğlu, AKP’nin Suriye’ye silah gönderdiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Suriye’ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye’de yaralanan teröristleri Türkiye’ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye’ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle?”

Kılıçdaroğlu, hükümetin ABD Başkanı Donald Trump’a karşılık veremediğini de belirtti: “Emin olun bunlar ülkenin çıkarlarını kesinlikle düşünmüyorlar. Bunların özel çıkarları ülke çıkarlarının üzerindedir. Çok ciddi suçlamaları var Trump’ın. Bir şey söylediler mi buna karşı? Ben konuşunca dilleri bülbül gibi. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır.”