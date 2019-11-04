Boğaziçi ile ilgili yasa tasarısına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’un rantı İstanbullunundur, Saray’ın değil” dedi.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Merkezi’nde dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, saygın bir devlet yönetiminde bu tür kararların hem iktidara, hem yerel yönetimlere zarar vereceğini belirterek, “Orada, ‘Kupon arazi bile satılırken benim haberim olsun’ diyen kişi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Çünkü kişisel çıkarı için rantı kontrolü altına almak istiyor, ülkenin çıkarı için değil” diye konuştu.

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RTÜK başkanının üyeliği yasaya aykırı

Kılıçdaroğlu, RTÜK yasasına göre RTÜK üyesinin aynı zamanda TÜRKSAT yönetimine üye olmasının kanuna aykırı olduğunu belirterek; RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin, bunun yanlışlığını ifade ettiğini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Faruk Bey diyor ki; ‘Bu yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım. Siz TÜRKSAT’ta görev alamazsınız. Görev aldığınızda düşer.’ Yasa bunu açıkça söylüyor. ‘Vay sen misin bunu dillendiren… O zaman biz hep beraber bir araya gelelim, senin üyeliğini düşürelim.’ RTÜK üyemiz İlhan Taşçı’ya şunu söyledim: ‘İlk RTÜK Yönetim Kurulu’nda Faruk Bey’in getirdiği aynı dilekçeleri sen vereceksin. Hiç değişmeyecek.’ Onu da düşürebilirler. Yeni gelen arkadaş, o da aynısını verecek. Yeni gelen arkadaş, aynısını verecek. Ta ki bu yanlışlık düzeltilinceye kadar.”

Eren Erdem boşu boşuna yattı hapiste

Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekili Eren Erdem’in boşu boşuna, haksız yere hapiste yattığını belirterek, “Şimdi çıktı. Ben eminim beraat edecek. O kadar hapiste yatmasının bedelini kim ödeyecek?” dedi.

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Parası olanların HSK üzerinde baskı kurabilecek avukatlar tuttuğunu ifade eden CHP lideri, “Özellikle parası olanlar, yüksek bedeller ödeyerek, HSK üzerinde baskı kurabilecek politik güce sahip avukatları tutuyorlar. Dolar bazında ücret alıyorlar. Tutulan avukatlar, savcılar ve hâkimler üzerinde çok etkililer. Bunlar Erdoğan’ın avukatları… Dolayısıyla ne savcı iddianame hazırlayabiliyor, ne de mahkeme karar veriyor” dedi.