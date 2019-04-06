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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da ‘FaceTime’la partililere seslendi: Bu başarı tarihe geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il yönetim kurulu üyelerini ‘FaceTime’ üzerinden arayarak İstanbul seçimleri nedeniyle tebrik etti.

Resmi olmayan verilere göre İstanbul’da büyükşehir belediyesi başkanlığını CHP’li Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AKP’nin itirazı üzerine tutanakların incelemsi sürerken, geçersiz oylar da yeniden sayılıyor.

Kılıçdaroğlu, dün akşam CHP’nin Sarıyer ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde tüm ilçelerdeki görevlilerin toplantısına görüntülü aramayla bağlandı.

CHP lideri partililere şöyle seslendi:

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“Gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. O nedenle ben gerçekten de böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim. Biz herhangi bir demokratik ülkedeki koşullar içinde seçime gitmiyoruz. Biz baskıcı bir tek adam yönetiminde seçime gidiyoruz. Bizim elde ettiğimiz bu başarı sıradan değil. Bu başarı, tarihe geçecek bir başarıdır.”

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