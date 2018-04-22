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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: İradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzura ulaşamadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘iradesini tek bir adam bırakan milletlerin refaha ve huzura ulaşamadığını’ kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajının gündeminde, tıpkı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınki gibi 24 Haziran’daki erken seçim vardı.

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CHP lideri, Meclis’in 23 Nisan 1920’de kurulduğunu anımsatarak bunun Türkiye’de esaretin kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Meclis’in görevinin ‘tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve vatanın çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak’ olduğunu ifade etti.

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CHP lideri, seçimlere atıfla şunları kaydetti: “Atatürk’ün ifadesiyle ‘Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceğini başka birinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.’ Tarihte hakkını, hukukunu, iradesini tek bir adama bırakan hiçbir millet huzur ve refaha ulaşamamıştır. Milletimiz bu hatayı asla yapmayacak, kendi hakkına kararlılıkla sahip çıkacaktır. Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yolda yürüyecek ve  Haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere hep birlikte ulaşacağız. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir.”

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