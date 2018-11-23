Kılıçdaroğlu İnce için topu Kaftancıoğlu’na attı: Sandığa il yönetimi karar verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin eğilim yoklaması talebine, bunun il yönetimlerince alınabilecek bir karar olduğu karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu ile CHP’li Muharrem İnce, dün parti genel merkezinde bir araya gelerek Mart 2019’daki yerel seçimleri konuşmuştu.İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığı için eğilim yoklaması şartını öne sürmüştü.

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Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sandık kurulmasına il yönetimleri karar verir. Adaylarımızı şimdi açıklamamız doğru olmaz. Hepsinin projelerini dinliyoruz. En doğru adayları tespit ediyoruz. Herkesin içine sinsin istiyoruz.”

Eğilim yoklaması, CHP üyeleri için sandık kurulup il ya da ilçede hangi ismi belediye başkan adayı olarak görmek istedikleri sorularak yapılıyor.

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CHP’nin İstanbul için eğilim yoklaması düşünmediği öne sürülüyor.