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Kılıçdaroğlu imzaladı: CHP, referandumun iptali için AİHM’e gidiyor

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CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarını da geçerli kabul etmesiyle şaibeli hale gelen anayasa değişikliği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurusunu hazırladı.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü 20’inci gününe Kocaeli Arasta Park mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, YSK’nın mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili kararı için AİHM’e iletilecek başvuru dilekçesini de gazetecilerin önünde imzaladı.

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Kılıçdaroğlu, dilekçeyi imzalarken şunları söyledi: “Bu referandumda, maalesef Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek.”

Ne olmuştu?

YSK, mühürsüz oy pusulalarını ve zarflarını geçerli saymasının damga vurduğu seçimin ardından, yurdun birçok yerinde yapılan eylemlerde sonuçların ‘şaibeli’ olduğu sesleri yükselmişti.

CHP, referandumun iptali için YSK’ya başvurmuş ancak ‘ret’ yanıtı almıştı.

Bunun üzerine CHP, YSK’ya yaptığı itirazın ardından Danıştay’a idari dava açarak YSK’nın referandum sonuçlarını kesin olarak açıklamasının yürütmesinin durdurulmasını istemişti. Ancak Danıştay da CHP’nin başvurusunu reddetmişti.

Parti son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağını duyurmuştu.

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